Рудковская назвала срок возможной поездки сына на Олимпиаду

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала в интервью Sport24, когда их сын Александр может выступить на Олимпийских играх.
13-летний Александр Плющенко в мае сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристу представлять Азербайджан на международных соревнованиях с сезона-2026/27.
«Азербайджан дал ему возможность выступить на международной арене. В этом сезоне Саше будет непросто, но, как говорит мой Евгений Викторович Плющенко: “Сашина Олимпиада будет в 2034 году. Время подготовиться еще есть”, — заявила Рудковская.
Она также отметила, что сын берёт пример прежде всего со своего отца.
«Безусловно, у Саши есть такие кумиры, как Нэтан Чен, Юдзуру Ханю и Илья Малинин. Но главный пример для него — его отец. То, чего добился Евгений в одиночном фигурном катании, пока не сделал никто», — сказала Рудковская.
По её словам, Александр не ограничивается только фигурным катанием и регулярно играет в футбол, что помогает развивать выносливость. Также Рудковская рассказала, что сын с большим удовольствием тренируется.
«Может четыре произвольные программы подряд. Это, поверьте, непросто», — добавила она.
Александр занимается в академии «Ангелы Плющенко» и участвует в ледовых шоу своего отца. Ранее он также выступал на соревнованиях в своей возрастной категории, организованных Федерацией фигурного катания Московской области.