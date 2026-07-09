Рудковская назвала срок возможной поездки сына на Олимпиаду

«Безусловно, у Саши есть такие кумиры, как Нэтан Чен, Юдзуру Ханю и Илья Малинин. Но главный пример для него — его отец. То, чего добился Евгений в одиночном фигурном катании, пока не сделал никто», — сказала Рудковская.