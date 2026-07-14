Камила Валиева показала четверной тулуп на тренировке: видео

Валиева возобновила карьеру после дисквалификации за допинг, которая завершилась в декабре 2025 года. Незадолго до возвращения она покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.
20-летняя спортсменка вошла в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27. Этим летом Валиева начала работать над короткой программой с знаменитым французским хореографом Бенуа Ришо.
В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.