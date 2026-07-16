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Олимпийская чемпионка Алиса Лью получила награду ESPY

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью стала обладательницей награды в номинации «Прорыв года» на престижной премии ESPY.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

После церемонии фигуристка отметила, что считает свой успех важным этапом в карьере и для развития своего вида спорта.

«Мне кажется, я действительно совершила прорыв — по-своему, для себя и для своего вида спорта», — сказала Лью на церемонии награждения.

Премию ESPY ежегодно проводит телеканал ESPN. Она вручается лучшим спортсменам, командам и представителям мира спорта по итогам года. Церемония вручения наград прошла 15 июля.

На Играх-2026 в Италии Алиса Лью совершила прорыв, выиграв золото в женском одиночном катании с результатом 226.79 балла. Этот триумф стал для США первым в данном виде программы с 2002 года, когда победу одержала Сара Хьюз. Кроме того, Лью привела сборную США к золоту в командном турнире, опередив команды Японии и Италии.