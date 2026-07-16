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Пять российских фигуристов получили нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус пяти российским фигуристам. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Разрешение на выступления в нейтральном статусе получили фигуристы, соревнующиеся в одиночном катании: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

30 июня ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии нейтрального статуса.

Российские и белорусские фигуристы были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. При этом Петросян и Петр Гуменник получили специальное разрешение и выступили на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Первый этап Гран-при ISU сезона-2026/27 состоится с 23 по 25 октября во французском Анже.