Пять российских фигуристов получили нейтральный статус

Разрешение на выступления в нейтральном статусе получили фигуристы, соревнующиеся в одиночном катании: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.
30 июня ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии нейтрального статуса.
Российские и белорусские фигуристы были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. При этом Петросян и Петр Гуменник получили специальное разрешение и выступили на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.
Первый этап Гран-при ISU сезона-2026/27 состоится с 23 по 25 октября во французском Анже.