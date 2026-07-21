«У Тутберидзе не все так гладко». Роднина — об уходе Петросян

Накануне 19-летняя россиянка объявила в соцсетях об уходе из группы, в которой она тренировалась с 2019 года.
«Разве это первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе? Уходы фигуристов от тренеров — нормальная практика. Да, это болезненно, но это происходит все время. Результат их совместного труда все увидели на Олимпиаде, но мы не знаем, как конкретно эта работа велась. Может, там есть вопросы. Это довольно интимный процесс. У кого-то сходится, у кого-то нет. Не вижу рисков для Петросян, ей всего 19 лет. Идет естественный процесс. До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная — список-то спортсменов серьезный. Значит там не все так гладко», — сказала Роднина.
Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.
Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).