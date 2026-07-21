«У Тутберидзе не все так гладко». Роднина — об уходе Петросян

«Разве это первая спортсменка, которая ушла от Тутберидзе? Уходы фигуристов от тренеров — нормальная практика. Да, это болезненно, но это происходит все время. Результат их совместного труда все увидели на Олимпиаде, но мы не знаем, как конкретно эта работа велась. Может, там есть вопросы. Это довольно интимный процесс. У кого-то сходится, у кого-то нет. Не вижу рисков для Петросян, ей всего 19 лет. Идет естественный процесс. До Петросян от Тутберидзе уже уходили Медведева, Трусова, Косторная — список-то спортсменов серьезный. Значит там не все так гладко», — сказала Роднина.