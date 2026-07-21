Петросян не будет завершать карьеру после ухода от Тутберидзе

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», — сообщает источник.
Ранее 19-летняя Петросян объявила об уходе от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Также стало известно, что она не готовилась к новому сезону из-за поступления на балетмейстерский факультет ГИТИСа.
Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном катании, выиграв национальное первенство в 2024, 2025 и 2026 годах.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Петросян выступила в нейтральном статусе. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.