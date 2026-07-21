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Петросян не будет завершать карьеру после ухода от Тутберидзе

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать спортивную карьеру после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Аделия Петросян не будет завершать карьеру. Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов», — сообщает источник.

Ранее 19-летняя Петросян объявила об уходе от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Также стало известно, что она не готовилась к новому сезону из-за поступления на балетмейстерский факультет ГИТИСа.

Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном катании, выиграв национальное первенство в 2024, 2025 и 2026 годах.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Петросян выступила в нейтральном статусе. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.


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