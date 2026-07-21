Вайцеховская: Петросян могла уйти от Тутберидзе из-за Трусовой

«Одна из версий ухода трехкратной чемпионки России из группы — возвращение к Тутберидзе ее прежней ученицы Александры Трусовой. Это тоже может быть правдой: еще в период работы с Евгением Плющенко вице-чемпионка Игр в Пекине, по информации людей, близких к руководству Академии, тренировалась большей частью на отдельном льду — это было одним из условий контракта. Иначе говоря, Саша вряд ли согласилась бы на возобновление сотрудничества с Тутберидзе, не выторговав для себя эксклюзивных прав.



Совершенно очевидно, что нынешняя Трусова выглядит для наставника куда более ценным активом, нежели измотанная олимпийским сезоном Петросян. У Саши позади пубертатный период, она прыгает четверные и вполне способна стать в школе Тутберидзе первой по-настоящему взрослой фигуристкой, добившейся результата и отчасти развеявшей устоявшееся мнение, что штаб умеет работать только с маленькими девочками. Так что вряд ли стоит удивляться, если именно на подготовку “королевы квадов” будут брошены в этом сезоне силы всех без исключения специалистов», — написала Вайцеховская.