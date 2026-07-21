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Загитова единственная продолжила работу с Тутберидзе после ОИ

Алина Загитова стала единственной олимпийской ученицей Этери Тутберидзе, которая не покинула ее штаб после участия в Играх.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Загитова не покидала группу Тутберидзе после участия в главном старте четырехлетия.

Другие фигуристки из команды заслуженного тренера России после Олимпиад выбирали новый путь в карьере и уходили из ее штаба.

  • Юлия Липницкая — покинула группу после Олимпиады-2014.

  • Евгения Медведева — ушла из штаба после Олимпиады-2018.

  • Анна Щербакова — завершила сотрудничество с группой Тутберидзе после Олимпиады-2022.

  • Александра Трусова — покинула штаб в сезоне-2020/21, затем снова ушла после Олимпиады-2022 и позднее вернулась.

  • Камила Валиева — завершила работу с группой после окончания дисквалификации в 2025 году. Она участвовала в Олимпиаде-2022.

  • Аделия Петросян — покинула штаб 20 июля 2026 года после участия в Олимпиаде-2026.

Таким образом, Загитова стала единственной фигуристкой из олимпийских учениц Тутберидзе, которая сохранила сотрудничество с тренером после выступления на Играх.

В декабре 2019 года Загитова объявила о паузе в спортивной карьере.

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