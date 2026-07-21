Жулин назвал возможную причину ухода Петросян от Тутберидзе

Накануне 19-летняя россиянка объявила в соцсетях об уходе из группы, в которой она тренировалась с 2019 года.
«Удивлен решением Аделии, потому что она с пеленок воспитывалась в школе Тутберидзе. Могу предположить, что возвращение Александры Трусовой сыграло решающую роль. Без понятия, был ли у них конфликт с Тутберидзе. Мы не знаем всю внутреннюю кухню», — сказал Жулин.
Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.
Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В январе она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка — до этого она не выступала на официальных турнирах с ноября 2022 года.