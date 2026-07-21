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Жулин назвал возможную причину ухода Петросян от Тутберидзе

Заслуженный тренер России Александр Жулин предположил возможную причину ухода фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне 19-летняя россиянка объявила в соцсетях об уходе из группы, в которой она тренировалась с 2019 года.

«Удивлен решением Аделии, потому что она с пеленок воспитывалась в школе Тутберидзе. Могу предположить, что возвращение Александры Трусовой сыграло решающую роль. Без понятия, был ли у них конфликт с Тутберидзе. Мы не знаем всю внутреннюю кухню», — сказал Жулин.

Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.

Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой мира среди юниоров. В январе она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка — до этого она не выступала на официальных турнирах с ноября 2022 года.

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