Петросян понимала, что не будет первым номером группы Тутберидзе

По данным источника, и спортсменка, и тренерский штаб понимали, что она не будет первым номером группы. Это было донесено до Петросян сразу после Олимпиады, дальнейшие перспективы в штабе Тутберидзе у Аделии были туманными. В группе Этери Тутберидзе занимаются фигуристки Александра Трусова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова и другие.