Петросян понимала, что не будет первым номером группы Тутберидзе

По данным источника, и спортсменка, и тренерский штаб понимали, что она не будет первым номером группы. Это было донесено до Петросян сразу после Олимпиады, дальнейшие перспективы в штабе Тутберидзе у Аделии были туманными. В группе Этери Тутберидзе занимаются фигуристки Александра Трусова, Дина Хуснутдинова, Алиса Двоеглазова и другие.
В понедельник Аделия Петросян в Telegram‑канале объявила, что покидает группу Тутберидзе. В настоящий момент фигуристка еще не определилась с тренерским штабом, под руководством которого она будет заниматься. В июле Петросян вместе с еще несколькими российскими фигуристов получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).
Петросян в июне исполнилось 19 лет. В 2026 году Аделия стала шестой на Олимпийских играх в Италии. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 12 лет.