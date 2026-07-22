Петросян опровергла, что попрощалась с Тутберидзе по телефону

В понедельник, 20 июля, 19-летняя спортсменка объявила в соцсетях об уходе из группы, в которой она тренировалась с 2019 года. По информации ТАСС, она сообщила тренерам о своем уходе по телефону.
«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — написала Петросян в своем телеграм-канале.
Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.
Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).