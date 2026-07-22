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Петросян опровергла, что попрощалась с Тутберидзе по телефону

Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе по телефону.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 20 июля, 19-летняя спортсменка объявила в соцсетях об уходе из группы, в которой она тренировалась с 2019 года. По информации ТАСС, она сообщила тренерам о своем уходе по телефону.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — написала Петросян в своем телеграм-канале.

Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.

Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).

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