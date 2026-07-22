Дегтярев: Думаете, наш народ забудет слова Плющенко? Не забудет

Ранее Евгений Плющенко заявил, что его сыну нужно выходить на международную арену, так как в России наблюдается процесс деградации фигурного катания. «Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов», — заявил тогда двукратный олимпийский чемпион.
Министр спорта Михаил Дегтярев раскритиковал слова Евгения Плющенко о деградации российского фигурного катания.
— Я не знаю, зачем он это делает? Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей, — заявил Дегтярев в интервью на радио «Комсомольская правда».
В мае было объявлено о том, что 13-летний Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.