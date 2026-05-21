Сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему его сын Александр сменит спортивное гражданство.
«Это очень непростое решение. У Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — приводит слова Евгения Плющенко РИА Новости.
О возможности 13-летнего Александра Плющенко представлять Азербайджан стало известно сегодня, 21 мая. Чтобы окончательно закрепить за собой данное право, ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это от Международного союза конькобежцев (ISU).
Татьяна Тарасова считает, что после смены спортивного гражданства Александру станет проще отбираться на мировые и европейские первенства, включая юниорские и взрослые турниры.
«Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают», — цитирует Тарасову ТАСС.
Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.