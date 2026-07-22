Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова: Не считаю, что ставка должна быть сделана на Трусову

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что по-прежнему считает Аделию Петросян лучшей фигуристкой страны, несмотря на уходи от Этери Тутберидзе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20 июля Аделия Петросян объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе.

«Я не изменила свое мнение в отношении Аделии Петросян, несмотря на последние события. Она должна быть нашим первым номером, потому что она все еще действующая чемпионка России. Аделия — лидер нашего женского одиночного катания. Все вопросы про ее готовность можно будет обсуждать только после результатов предстоящего чемпионата России. Не разделяю мнения о том, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это все сплетни, а не аргументированные предложения. Саша очень талантливая и способная, но мы ее даже не видели, чтобы такие надежды возлагать. Мне очень хочется, чтобы она вернулась такой же сильной, но для этого еще нужно время», — передает слова Тарасовой Sport24.

Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали. Петросян является трехкратной чемпионкой России (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше