Тарасова: Не считаю, что ставка должна быть сделана на Трусову

«Я не изменила свое мнение в отношении Аделии Петросян, несмотря на последние события. Она должна быть нашим первым номером, потому что она все еще действующая чемпионка России. Аделия — лидер нашего женского одиночного катания. Все вопросы про ее готовность можно будет обсуждать только после результатов предстоящего чемпионата России. Не разделяю мнения о том, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это все сплетни, а не аргументированные предложения. Саша очень талантливая и способная, но мы ее даже не видели, чтобы такие надежды возлагать. Мне очень хочется, чтобы она вернулась такой же сильной, но для этого еще нужно время», — передает слова Тарасовой Sport24.