Валиева — о возвращении: Не хочу жалеть, что не попробовала

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, какие эмоции испытала после возвращения к тренировкам по окончании дисквалификации, а также поделилась мыслями о мотивации, борьбе с лишним весом и отношении к своему здоровью.
«Невероятную радость! Я безумно скучала по тренировочному процессу и сразу почувствовала, что наконец я дома», — сказала Валиева, отвечая на вопрос о первой официальной тренировке после окончания дисквалификации.
По словам спортсменки, после возвращения ее отношение к тренировкам практически не изменилось.
«Нет, скорее ничего не изменилось. Я знаю, что спорт требует огромных усилий — как моральных, так и физических. Сейчас единственное — я стала больше следить за здоровьем и телом».
Валиева также рассказала, что во время паузы в карьере столкнулась с изменениями организма и набором веса.
«Этот момент совпал с началом пубертатного периода плюс наложился стресс из-за потери однотипного распорядка дня. Я набрала вес, но потом за полтора года уже спокойно пришла в оптимальную форму для начала тренировок. Я не делала ничего специального, только правильное питание, спортзал и поддерживала прыжки на полу».
Говоря о том, что помогло ей сохранить желание продолжать карьеру, фигуристка призналась, что главным источником мотивации стало внутреннее стремление.
«Мотивация исходила изнутри. Ведь если есть возможность и здоровье, то почему надо отказываться? Не хочу в дальнейшем жалеть, что так и не попробовала».
Также Валиева завершила интервью фразой: «Быть фигуристом — это значит быть счастливым человеком», — приводит слова спортсменки журнал «Лед».
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, за чьими выступлениями следила на Олимпийских играх-2026 в Милане.
"Смотрела Олимпиаду. Мне понравилась Алиса Лю, ее энергия, ее мысли, которые она вкладывает в свое катание, — все это не может не восхищать.
Очень переживала за Аделию (Петросян) и за Илью Малинина тоже: его прокат досматривала со слезами на глазах. Как спортсмен я понимаю, насколько может быть трудно в тот момент, когда ты понимаешь, что уже не в силах ничего изменить".