«Важный этап моей жизни». Алина Загитова получила диплом РАНХиГС

24-летняя Загитова поделилась в соцсетях фотографиями после церемонии вручения дипломов магистратуры.
«Шесть лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом. Спасибо за этот опыт», — написала Загитова в своем телеграм-канале.
В 2024 году Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика», после чего продолжила обучение в магистратуре. Параллельно с этим она обучалась на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета спорта ГЦОЛИФК.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне 2025 года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».