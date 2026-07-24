«Важный этап моей жизни». Алина Загитова получила диплом РАНХиГС

В 2024 году Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика», после чего продолжила обучение в магистратуре. Параллельно с этим она обучалась на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга Российского университета спорта ГЦОЛИФК.