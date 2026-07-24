Роднина удивилась отсутствию Плющенко и Тутберидзе в Зале славы

«Плющенко и Тутберидзе не включили в Зал славы фигурного катания? Если честно, я никогда не понимала, по каким критериям туда попадают люди. Сама я являюсь членом Зала славы, но так и не разобралась в этом вопросе. Поэтому меня удивляет отсутствие в списке некоторых специалистов и спортсменов. Плющенко и Тутберидзе точно относятся к таким людям», — сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.