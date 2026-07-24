Роднина удивилась отсутствию Плющенко и Тутберидзе в Зале славы

«Плющенко и Тутберидзе не включили в Зал славы фигурного катания? Если честно, я никогда не понимала, по каким критериям туда попадают люди. Сама я являюсь членом Зала славы, но так и не разобралась в этом вопросе. Поэтому меня удивляет отсутствие в списке некоторых специалистов и спортсменов. Плющенко и Тутберидзе точно относятся к таким людям», — сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.
По мнению бывшей фигуристки, достижения Плющенко и Тутберидзе уже позволяют им рассчитывать на включение в Зал славы. Плющенко за карьеру завоевал два олимпийских золота и две серебряные медали Игр. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и семь титулов чемпиона Европы. После завершения выступлений он начал работать тренером.
Под руководством Этери Тутберидзе ее ученицы трижды становились олимпийскими чемпионками: Юлия Липницкая выиграла золото в командном турнире 2014 года, Алина Загитова стала победительницей Игр-2018, а Анна Щербакова — Олимпиады-2022. Серебряными призерами Олимпийских игр являются Евгения Медведева и Александра Трусова. Загитова и Медведева также выиграли серебро командного турнира на Играх-2018.