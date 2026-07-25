Медведева пригласила на свадьбу более 100 человек

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пригласила на свадьбу с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым более 100 человек. Торжество пройдет летом в центре Москвы.
Изначально пара собиралась отметить свадьбу в узком кругу и ограничить список 50 гостями. Однако Медведева рассказала РИА Новости, что этот план пришлось изменить из-за большого количества друзей и знакомых.
«Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. Удивительно, насколько такое событие, как свадьба, открывает тебе число людей, с которыми ты по-настоящему общаешься, по работе или внутри семьи. В результате получился огромный список гостей, так что свадьба получается крупная, но при этом все — свои», — подчеркнула Медведева.
Фигуристка не стала называть точную дату церемонии. По ее словам, вариант с проведением свадьбы за пределами Москвы пара не рассматривала, поскольку гостям было бы сложно выделить время на поездку.
«Это будет этим летом, прямо в центре Москвы. Потому что большинство гостей — люди очень занятые, выездную свадьбу мы даже не рассматривали. Люди заняты по работе, тем более это вторая половина лета, осень надвигается, многие начинают готовить детей к школе. Поэтому мы выбрали локацию, которая будет удобна и нам, и гостям», — объяснила Медведева.
Спортсменка добавила, что подготовка к свадьбе завершена, в том числе готово ее платье. «Но больше я вам ничего не расскажу», — с улыбкой сказала Медведева.