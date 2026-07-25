Медведева пригласила на свадьбу более 100 человек

«Мы думали отметить узким кругом, в пределах 50 человек гостей, но так не получается. В результате будет намного больше 100 человек, но при этом это все близкие люди, с которыми мы контактируем и общаемся практически каждый день. Удивительно, насколько такое событие, как свадьба, открывает тебе число людей, с которыми ты по-настоящему общаешься, по работе или внутри семьи. В результате получился огромный список гостей, так что свадьба получается крупная, но при этом все — свои», — подчеркнула Медведева.