Глейхенгауз рассказал о восстановлении Двоеглазовой после травмы

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что серебряный призер чемпионата России-2026 Алиса Двоеглазова продолжает восстанавливаться после травмы и пока не вернулась к тренировкам на льду.
"По Алисе речь шла, если нас допустят только в юниорах, тогда есть смысл ей идти в юниоры. Если нас допускают во взрослые, зачем ей идти в юниоры? Мне кажется, по юниорам у девочек не сильно меньше конкуренция.
Во-первых, Алиса восстанавливается от травм. Она еще даже не выходила на лед. Мы абсолютно здесь не торопимся и следуем всем рекомендациям врачей. Потому что при таких травмах нельзя допустить рецидива, нужно отсидеть от начала до конца весь срок, который врачи требуют. Говорить о каких-то соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно", — сказал Глейхенгауз в интервью Okko Sport.