Глейхенгауз рассказал о восстановлении Двоеглазовой после травмы

Во-первых, Алиса восстанавливается от травм. Она еще даже не выходила на лед. Мы абсолютно здесь не торопимся и следуем всем рекомендациям врачей. Потому что при таких травмах нельзя допустить рецидива, нужно отсидеть от начала до конца весь срок, который врачи требуют. Говорить о каких-то соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно", — сказал Глейхенгауз в интервью Okko Sport.