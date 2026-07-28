«А чего добился ты?» Загитова ответила на критику от Ригини

Ранее Ригини поставил под сомнение возможность работы Загитовой в качестве тренера в новом центре фигурного катания в Казани.
«Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит — главное, чтобы тренеры научили, а остальное — класс все», — написал Ригини в комментарии под постом о школе Загитовой.
«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качества. И мужчину определяют его поступки — здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта. И именно это я могу передавать другим. А чего добился ты, как говорится?! Хайп проходит, а результаты и уважение остаются. Всем мира, добра и только светлых поступков», — написала Загитова в соцсетях.
К своей публикации Загитова приложила скриншоты свои достижений и титулов из Википедии.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне 2025 года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».
Иван Ригини (при рождении — Бариев) — двукратный чемпион России среди юниоров (2008, 2009). С 2013 года он выступал за Италию под фамилией своего отчима. В 2018 году Ригини завершил карьеру и стал тренером-хореографом. В частности, он поставил программы казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову, с которыми тот выиграл Олимпийские игры 2026 года в Италии.