«А чего добился ты?» Загитова ответила на критику от Ригини

«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качества. И мужчину определяют его поступки — здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта. И именно это я могу передавать другим. А чего добился ты, как говорится?! Хайп проходит, а результаты и уважение остаются. Всем мира, добра и только светлых поступков», — написала Загитова в соцсетях.