Губерниев усомнился в готовности Загитовой работать с детьми

«Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. У тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии. Жестковато ли Загитова ответила Ригини? Переход на личности это всегда плохо, тут даже обсуждать нечего», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».
Ранее Иван Ригини усомнился в том, что Загитова сможет научить кого-то из занимающихся в ее центре фигурного катания в Казани, который должен открыться 31 августа. После критики в свой адрес хореограф указал, что является постановщиком программ олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова.
Алина Загитова жестко ответила Ригини, опубликовав сообщение и прикрепив к нему скриншоты страницы из Википедии со своими достижениями и титулами. Она заявила, что подобное публичное принижение является показателем слабости и двуличия.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы, финал Гран-при и чемпионат мира. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне 2025 года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».