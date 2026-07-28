Губерниев усомнился в готовности Загитовой работать с детьми

Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы, финал Гран-при и чемпионат мира. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне 2025 года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».