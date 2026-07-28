Журова ответила на сомнения в тренерских способностях Загитовой

Ранее Иван Ригини усомнился в том, что Загитова сможет научить кого-то из занимающихся в ее центре фигурного катания в Казани, который должен открыться 31 августа. После критики в свой адрес хореограф указал, что является постановщиком программ олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова. Депутат Госдумы Светлана Журова заступилась за титулованную фигуристку.
«Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр еще даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой. Мой первый тренер пришел после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось. У Евгения Плющенко получилось: он тренирует, к нему идут спортсмены, есть результаты. То же самое можно сказать о Тамаре Москвиной, Алексее Мишине, Александре Жулине. Кто-то после карьеры становится тренером, кто-то занимается шоу, а кто-то вообще не идет в тренерскую профессию. У каждого свой путь», — передает слова Журовой РИА Новости.
Алина Загитова жестко ответила Ригини, опубликовав сообщение и прикрепив к нему скриншоты страницы из Википедии со своими достижениями и титулами. Она заявила, что подобное публичное принижение является показателем слабости и двуличия.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы, финал Гран-при и чемпионат мира. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне 2025 года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».