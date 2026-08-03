Костылева: буду бороться за всех русских, хочу взять три квоты

14-летняя россиянка является основной фигуристкой для участия в первом этапе юниорского Гран-при ISU, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа.
«Я хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне, как и раньше, ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании, как было во времена Саши Трусовой, Алены Косторной, Ани Щербаковой, Алины Загитовой, Жени Медведевой. Российские фигуристки в последние годы до отстранения были самыми сильными. Так что я хочу, чтобы российские спортсмены и дальше занимали призовые места. Буду бороться за всех русских», — сказала Костылева.
Помимо Костылевой на этапе в Сиане выступят Лев Лазарев (одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (пары), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).
Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниоров (2025, 2026) и победительницей финала юниорского Гран-при России (2024/25).
В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.