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Еще два российских фигуриста получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус российским фигуристам Таисии Гусевой и Даниилу Овчинникову, выступающим в юниорском парном катании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: LOGAN WEAVER/CC0

На официальном сайте ISU в профилях фигуристов появилось обозначение Athlètes Individuels Neutres (AIN) — индивидуальные нейтральные спортсмены.

13-летняя Гусева и 18-летний Овчинников являются бронзовыми призерами первенства России среди юниоров 2026 года.

На данный момент нейтральный статус от ISU, позволяющий участвовать в международных соревнованиях, получили 23 российских фигуриста. В их числе — участница зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии Аделия Петросян.

В конце июня ISU допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Первыми соревнованиями для российских фигуристов после возвращения станет 1-й этап юниорского Гран-при ISU, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа.

На турнире выступят шесть российских фигуристов: Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).

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