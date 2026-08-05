Стал известен цвет формы фигуристов из России на соревнованиях

Новая форма не будет включать российскую символику или другие элементы национальной айдентики. Основой экипировки станет флисовая олимпийка бирюзового оттенка.
В конце июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. На данный момент нейтральный статус получили 43 российских фигуриста, в том числе участница зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии Аделия Петросян.
Первыми соревнованиями для российских фигуристов после возвращения станет 1-й этап юниорского Гран-при ISU, который пройдет в Сиане (Китай) с 20 по 22 августа. На турнире выступят шесть российских фигуристов: Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание), а также Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду).