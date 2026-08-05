Роднина: Валиевой и Трусовой надо ориентироваться на Туктамышеву

Ирина Роднина заявила, что российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой следует брать пример с Елизаветы Туктамышевой, завершившей карьеру в возрасте 28 лет.
«В какой‑то степени Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна у нас смогла полноценно конкурировать с девочками‑подростками, будучи опытной фигуристкой. Это хороший пример для них. Хотя все спортсменки разные. И сильные стороны у всех разные», — цитирует Роднину «Советский спорт».
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, объявившая о завершении карьеры в 2025 году.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона-2026/27 пройдут 19 и 20 сентября.
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.