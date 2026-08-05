Роднина: Валиевой и Трусовой надо ориентироваться на Туктамышеву

«В какой‑то степени Валиевой и Трусовой нужно ориентироваться на Туктамышеву. Она одна у нас смогла полноценно конкурировать с девочками‑подростками, будучи опытной фигуристкой. Это хороший пример для них. Хотя все спортсменки разные. И сильные стороны у всех разные», — цитирует Роднину «Советский спорт».