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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый сильный подросток России погиб в ДТП

В автокатастрофе в Башкирии на 17-м году жизни погиб Сергей Батяев.

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Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб в ДТП в Башкирии.

Авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Спустя сутки водитель “девятки” скончался от полученных травм», — цитирует РИА Новости представителя ГИБДД по Башкирии.

По данным источника, за рулем легковой машины был 16-летний Сергей Батяев, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России. Life cообщает, что подросток купил машину за день до аварии втайне от родственников.

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