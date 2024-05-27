Американец установил рекорд, сделав 77 подтягиваний за одну минуту

38-летний преподаватель Гарвардской школы права Адам Сэндел подтянулся 77 раз за минуту, благодаря чему завоевал место в Книге рекордов Гиннеса и оправдал прозвище «Профессор подтягиваний».

Рекорд стал для Адама Сэндела шестым с 2016 года. Только раз американец уступил первенство китайцу Хуну Чжунтао, который подтянулся 74 раза за минуту. Чтобы установить рекорд, который в 2020 году у него отнял китаец, Адам ежедневно тренировался на протяжении четырех лет шесть дней в неделю. Два дня были посвящены исключительно подтягиваниям, а остальные дни были сосредоточены на общих силовых тренировках.

Чтобы рекорд был зафиксирован, Сэндел должен был придерживаться ряда критериев. Например, при подтягивании необходимо использовать верхний хват, подбородок должен быть поднят над перекладиной, тело должно быть опущено до тех пор, пока локти не станут прямыми, а талия ни в коем случае не должна сгибаться. Чтобы максимизировать скорость, Адам использовал широкий хват, сократив расстояние между подбородком и перекладиной.