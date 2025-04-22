От Камбербэтча до Кардашьян: почему звезды подсели на интервальное голодание

Британский актер признается: жесткие диеты не для него. Ради роли великого сыщика ему уже приходилось питаться с очень строгими ограничениями. В изящных костюмах Шерлок на экране выглядит просто неотразимо, но это стоило актеру больших усилий: «Они выглядят великолепно, но так узки, что в некоторых я едва ли могу дышать и ни в одном не могу есть. Именно на этих съемках я впервые в жизни попробовал диеты и разом понял всех девушек. Диеты — это отстой», — признался Бенедикт.