От Камбербэтча до Кардашьян: почему звезды подсели на интервальное голодание

Тренды ЗОЖ меняются каждый сезон, но фастинг (интервальное голодание) — уверенный долгожитель. Он стал частью не только спортивных марафонов, но и глянцевых интервью: звезды с миллионными аудиториями все чаще признаются, что отказываются от еды на часы и даже сутки. В этом материале — реальные примеры того, как интервальное голодание стало рутиной для знаменитостей. И почему такой режим — вовсе не универсальное решение.
Кортни Кардашьян: 16 часов без еды и зеленый чай вместо десерта
На страницу старшей из сестер Кардашьян подписаны более 200 миллионов человек. Кортни выглядит прекрасно, радует поклонников шикарными снимками и фотографиями еды. А ведь два года назад модель стала мамой в четвертый раз! Как и большинство звезд, она следит за фигурой и постоянно занимается спортом.
Светская львица рассказывает, что отказалась от любимой кето-диеты в пользу интервального голодания. Модель завтракает примерно в 11 часов утра, а ужинает не позднее 19.00. Это самая популярная схема фастинга: 16/8. 8 часов длится «пищевое окно», когда кушать можно и нужно, 16 — «пищевая пауза».
Победить тягу к сладкому модели помогает зеленый чай и привычка чистить зубы, если хочется съесть что-нибудь лишнее. В доме Кортни также под запретом глютен и молочные продукты. Она внимательно следит за водным балансом, выпивая не менее 8 стаканов воды в день. Такой образ жизни ей явно к лицу. Физическая активность, режим питания и внимание к деталям дают эффект: «Самая горячая из всей семьи», — пишут поклонники в комментариях.
Гвинет Пэлтроу: актриса, которая живет на бульоне и попадает в скандалы
Заявления о любви к фастингу вызывают не только слова поддержки, но и критику. В 2023 году Гвинет Пэлтроу поделилась, что практикует интервальное голодание. В подкасте «Искусство быть здоровым» актриса сообщила, что вместо завтрака выпивает чашку кофе, обедает бульоном, а ужинает только овощами.
Скудный рацион звезды вызвал бурю обсуждений в сети. А модель plus-size Тест Холлидей и вовсе обвинила актрису в пропаганде расстройств пищевого поведения: «Кормить свое тело — это нормально. Углеводы — это не дьявол, жир — это не плохо. Я имею в виду как жир в вашей еде, так и жир на вашем теле», — возмутилась девушка.
После волны хейта Гвинет вынуждена была оправдываться. Она сообщила, что ее питание вовсе не должно стать примером для подражания поклонников. И что такая диета основана на медицинских показаниях.
Бенедикт Камбербэтч: вегетарианство и схема 5/2
Звезда сериала про Шерлока Холмса — вегетарианец. Он говорит, что большую часть его рациона составляют растения. Камбербэтч также придерживается интервалов в рационе. Однако его схема отличается от метода Кортни. Бенедикт придерживается схемы 5/2. Это регулярное питание пять дней в неделю и сильное урезание калорий в оставшиеся два дня, у него это обычно понедельник и четверг.
Британский актер признается: жесткие диеты не для него. Ради роли великого сыщика ему уже приходилось питаться с очень строгими ограничениями. В изящных костюмах Шерлок на экране выглядит просто неотразимо, но это стоило актеру больших усилий: «Они выглядят великолепно, но так узки, что в некоторых я едва ли могу дышать и ни в одном не могу есть. Именно на этих съемках я впервые в жизни попробовал диеты и разом понял всех девушек. Диеты — это отстой», — признался Бенедикт.
Жизель Бюндхен: растительная диета и два дня фастинга
Супермодель завершила свою карьеру, но продолжает поддерживать себя в шикарной форме. И надо сказать, ей это отлично удается. Она почти каждый день занимается спортом: джиу-джитсу, серфингом и йогой. И, конечно, держит под контролем питание.
Когда-то Жизель была замужем за американским футболистом Томом Брэди. Их личный повар Аллен Кэмпбелл рассказывал в интервью, что 80% того, что едят его клиенты — овощи. В своей книге «Уроки: мой путь к жизни, которая имеет значение» Жизель подтвердила, что придерживается растительной диеты. Также в арсенале бывшего ангела Victoria's Secret — два дня интервального голодания в неделю. В эти промежутки она не принимает пищу до обеда.
Интервальное голодание действительно помогает контролировать вес, но подходит не всем. Звезды, как правило, следуют советам личных врачей и диетологов. Ведь не секрет, что ограничения в питании могут стать триггерами и привести к расстройству пищевого поведения. Решив попробовать фастинг, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, а также брать в расчет хронические заболевания, возраст и образ жизни. Все мы индивидуальны и потому чужой опыт может нас вдохновлять. Но только на поиск своего пути к мечтам и целям.
Автор: Светлана Амирова