Фитнес вместо кино: 5 вариантов свиданий, которые запомнятся на всю жизнь

Бегать рядом в одном темпе, пробовать синхронные упражнения на турниках или осваивать парные асаны — это не только про спорт. Это про доверие, командную работу и радость быть собой рядом с любимым человеком. А еще парные тренировки на улице учат чувствовать ритм друг друга — без слов и лишних усилий.