Как выжать максимум из планки, прыжков и приседов: гид по домашним тренировкам

4. Обратная планка: для тех, кто много работает за компьютером. Сядьте на пол, вытяните ноги и разведите их на ширину плеч. Руки поставьте за ягодицы также на ширину плеч. Поднимитесь вверх, опираясь на пятки и ладони. Распределяйте нагрузку на мышцы спины и ягодицы. Не запрокидывайте голову!