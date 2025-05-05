Кистевой эспандер: маленький тренажер с большим эффектом

Самый простой и универсальный вариант — резиновый кистевой эспандер. Он может быть выполнен в виде кольца, овала, шара или кольцевой петли. Такой снаряд не имеет движущихся деталей, не требует особого ухода и отлично подходит для тренировок дома, в офисе или в дороге. Основное сопротивление создается за счет плотности резины — чем она жестче, тем выше нагрузка. Подойдет новичкам, детям, пожилым людям, а также для восстановительных занятий после травм.