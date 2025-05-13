Пляжный пресс: 5 упражнений, которые реально работают

На первый взгляд — что сложного: лег на спину, поднял корпус — и готово. Но большинство как раз здесь и ошибаются. Вместо того чтобы включить мышцы живота, начинают тянуть шею, дергать плечи, скатываются в ритм «быстрее — значит лучше». А все должно быть наоборот: медленно, с выдохом на усилии, с ощущением, как будто вы не просто поднимаетесь, а выдавливаете воздух из себя. Тогда и включается то самое глубокое напряжение, которое делает живот плоским, а пресс рельефным.