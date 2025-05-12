3 фазы женского цикла и тренировки: когда жать штангу, а когда укутаться в плед

Вместо жестких тренировок перейдите на более мягкие форматы: растяжка, пилатес, йога, плавание, прогулки. Даже простое движение без цели сжечь и улучшить может дать больше пользы, чем интенсивный час в зале. К концу цикла начинается менструация — для кого-то это обычные дни, а для кого-то — период, когда хочется побыть наедине с собой. Если самочувствие позволяет, легкая активность может даже облегчить боль, уменьшить спазмы и улучшить настроение. Но здесь нет универсального рецепта: в это время лучше всего прислушиваться к себе.