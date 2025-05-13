Что мешает тебе худеть: 5 неожиданных ошибок, которые делают даже ЗОЖники

Поэтому рассчитайте свой максимально допустимый дефицит калорий и не опускайтесь ниже этой границы. А также не забывайте о балансе макронутриентов, то есть белков, жиров и углеводов. Помните, что если пренебрегать БЖУ, от вас может уйти не только вес, но и здоровье!