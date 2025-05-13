Что мешает тебе худеть: 5 неожиданных ошибок, которые делают даже ЗОЖники

Недостаток сна, стресс, неверная оценка прогресса — скрытых препятствий на пути к фигуре мечты может быть много. Можно изнурять себя тренировками и заработать манию подсчета калорий, но так и не добиться результата. Рассказываем, какие бывают ошибки у худеющих и как их избежать.
Излишний дефицит калорий
Парадоксально, но чтобы похудеть — нужно есть. Дефицит калорий не должен достигать катастрофического размаха.
В диетологии существует такое понятие, как «коридор калорийности» — это верхняя и нижняя допустимые границы ваших калорий в день. Он рассчитывается индивидуально: для этого существует множество разных онлайн-калькуляторов. Достаточно знать ваши исходные данные и иметь четкое представление о целях.
С верхней границей все понятно, а вот нижней многие пренебрегают. Но если недоедать, можно искусственно замедлить метаболизм. И организм начнет делать «запасы» даже из овощей.
Поэтому рассчитайте свой максимально допустимый дефицит калорий и не опускайтесь ниже этой границы. А также не забывайте о балансе макронутриентов, то есть белков, жиров и углеводов. Помните, что если пренебрегать БЖУ, от вас может уйти не только вес, но и здоровье!
Недостаток сна и его влияние на метаболизм
В наше время многие работают 24/7 и забывают полноценно спать, а зря! Из-за недостатка сна организм замедляет обмен веществ — то есть начинает экономить расход сил.
По словам врача-диетолога Светланы Незвановой, «самые сложные по метаболизму — люди, у которых есть нарушения сна». Светлана подтверждает, что нехватка сна влияет на выделение гормонов, которые отвечают за чувство сытости и голода.
Кстати, качество похудения и сон тоже тесно взаимосвязаны. Согласно исследованиям, те, кто спит по 5 часов сутки и меньше — теряют на 55% меньше жира и на 60% больше мышц. Чтобы худеть качественно, необходимо спать минимум 7−8 часов в сутки и ложиться не позже полуночи.
Неверная оценка прогресса
Желание мгновенного результата — бич многих худеющих. Хочется как по волшебству — раз и нет лишних килограммов. Но, увы, организм устроен несколько сложнее.
«Похудение проходит волнообразно, и этот процесс индивидуален», — объясняет врач-диетолог Светлана Незванова. Не стоит рассчитывать на быстрые результаты. При грамотном подходе прогресс станет заметен примерно через месяц-полтора.
Светлана, кстати, советует не только взвешиваться, но и делать замеры. Ведь на массу тела влияет множество факторов. В том числе задержка воды и рост объема мышц. В итоге жир будет уходить, но весы не покажут этих изменений. А вот по объемам тела можно отлично сориентироваться.
Также у врачей есть понятие «плато». О плато говорят, когда человек все делает правильно, а вес и объемы упорно стоят на месте. В этом случае стоит проявить терпение: организму нужно привыкнуть к новому режиму питания и ритму жизни. Просто дайте себе время.
Хронический стресс и гормональные сбои
Если спать в обнимку с весами, бояться каждого лишнего кусочка и постоянно думать мысли, то придет он — стресс. И приведет с собой гормон кортизол, который будет мешать худеть.
«Высокий уровень стресса препятствует снижению веса», — поясняет Светлана Незванова. А многолетний стресс «может привести к гормональным нарушениям и снижению метаболизма». Чем больше стресса, тем меньше расходуется энергии и расщепляется жиров. И так можно прибавить до пяти килограммов в год!
Со стрессом можно бороться по-разному. Подойдет йога, медитации и даже дыхательные практики. Но если совсем ничего не помогает, лучше обратиться к психологу — сейчас это можно сделать даже онлайн.
Переедание здоровой пищи
Если вы правильно питаетесь, это не значит, что можно забыть о мере. Баланс БЖУ на то и баланс — не нужно голодать или переедать.
Следите не только за тем, что вы едите, но и в каких количествах. Не забывайте, что жиры — все еще жиры, даже полезные. А жидкие калории — тоже калории. Не стоит закрывать на это глаза.
Оставайтесь в рамках здорового дефицита. Если сложно укладываться в вашу норму на глаз, то ведите дневник питания. Это можно делать даже в смартфоне — сейчас есть приложения на любой вкус. Доверять себе хороший вариант, но иногда лучше все-таки проверить!
Если вы следите за здоровьем, ведете активный образ жизни и не совершаете этих ошибок — ваша фигура мечты не за горами. Главное, относиться к своему телу с любовью. Ведь ежедневный вклад в себя — это уже движение к желанному результату.
Автор: Евгения Штегеран