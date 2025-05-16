Калланетика: чем полезна «гимнастика неудобных поз»?

Во время стандартной тренировки по калланетике происходит статическая нагрузка на мышцы тела. Каллан Пинкни советовала начинать занятия с трех тренировок в неделю продолжительностью один час каждая. Такой режим поможет приучить тело к нагрузкам и положит начало укреплению всех групп мышц. После того как вы увидите первый прогресс — обычно на это нужно от двух до четырех недель, можно сократить количество занятий до двух в неделю. А когда достигнутые результаты вас полностью устроят, можно тренироваться один час в неделю для поддержания физической формы и тонуса мышц.