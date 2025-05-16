Как тренируются Бекхэм, Месси и Роналду: заглядываем в их личные спортзалы

Здесь разместились не только огромный боксерский ринг, но и сотни единиц разнообразного оборудования, а также самые современные стереосистемы. Марк — большой любитель «потягать железо» с самого утра, так что зал оформлен в стиле old school gym. Он вложил в него всю свою душу, и от звезды, которая тренируется три раза в день, другого подхода не следовало и ожидать.