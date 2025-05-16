Как тренируются Бекхэм, Месси и Роналду: заглядываем в их личные спортзалы

Когда речь идет о личных пространствах звезд, то спортзалы представляют из себя нечто гораздо большее, чем места для тренировок. Они не просто очень функциональны, но еще и могут многое рассказать о своих владельцах.
Дэвид Бекхэм — строгий японский стиль и боксерская груша
Загородная резиденция Дэвида и Виктории Бэкхем в Котсуолдсе не только стильно оформлена, но и продумана до мелочей. Поэтому она не могла обойтись без уголка, в котором звездная пара могла бы поддерживать свою спортивную форму. Для этого у них есть лаконичный зал в японском стиле с мягким нейтральным освещением и всем необходимым инвентарем.
Среди разнообразного оборудования можно найти не только классические тренажеры, но и боксерскую грушу. Бывший футболист не только периодически боксирует, но и проводит спарринги со своими сыновьями. «Я тренируюсь, потому что это приносит мне радость. Плюс помогает мне выглядеть хорошо. И это весело», 一 делится Дэвид Бекхэм с поклонниками, выкладывая свои домашние тренировки в социальных сетях.
Лионель Месси — беговая дорожка у окна и семейный уют
Знаменитый аргентинский футболист не мог оставить свой роскошный дом в Барселоне без спортивного зала. Хотя Месси признается, что не является фанатом регулярного поднятия штанги и других упражнений с весом, он понимает, что функциональные тренировки необходимы человеку его профессии.
Его личный домашний зал светлый и просторный, с панорамными окнами и базовым оборудованием. Среди прочего там есть беговая дорожка, на которой Лионель оттачивает свою знаменитую скорость. Компанию футболисту часто составляют его жена и дети — сыновья Тьяго, Матео и Чиро. Своих наследников Месси тоже приучает к тому, что главное — режим и привычка.
Криштиану Роналду — криокамера и дорожка на дне бассейна
Криштиану — поклонник научного подхода в спорте, он любит современные технологии для совершенствования и восстановления тела. Системы отслеживания пульса, специализированные зоны для восстановления, беговая дорожка на дне бассейна и криокамера — это лишь небольшой список того, чем Роналду пользуется каждый день для поддержания своей формы. Однако футболист не против и классических упражнений с гантелями, весами и другим знакомым большинству оборудованием.
Дженнифер Лопес — зеркала, свет и порядок
Джей Ло предпочитает тренироваться рано утром, поэтому она позаботилась о большом количестве света в помещении. В зале звезды есть много зеркал, чтобы контролировать технику выполнения упражнений со всех сторон.
Минимализм, дерево, высокие светлые потолки и все необходимые тренажеры под рукой — Дженнифер оформила спортзал просто и со вкусом, но так, чтобы тренировки выглядели эффектно на видео. Она обожает делиться процессом с поклонниками, регулярно показывая, как делает планку, занимается TRX и поддерживает свою потрясающую форму.
Марк Уолберг — зал с железками в старом стиле
Социальные сети Марка Уолберга больше напоминают страницы профессионального спортсмена с впечатляющим уровнем самодисциплины, чем голливудского актера: настолько часто в его аккаунтах часто можно встретить видео с тренировками. Неудивительно, что в его доме в Беверли-Хиллз есть большой двухэтажный спортивный зал площадью 250 квадратных метров.
Здесь разместились не только огромный боксерский ринг, но и сотни единиц разнообразного оборудования, а также самые современные стереосистемы. Марк — большой любитель «потягать железо» с самого утра, так что зал оформлен в стиле old school gym. Он вложил в него всю свою душу, и от звезды, которая тренируется три раза в день, другого подхода не следовало и ожидать.
Атмосфера места, где вы занимаетесь спортом, играет важную роль, ведь она влияет на мотивацию. Поэтому легко понять, почему знаменитости, для которых поддержание формы является приоритетом, тратят столько сил и средств на создание и обустройство своих личных тренажерных залов.
Автор: Никитина Алиса