Бузова, Билан, Седокова: как спорт спас звезд от депрессии

Депрессию не интересует количество подписчиков в соцсетях и успехи на сцене. И когда кажется, что все рушится, тело становится последним убежищем. Собрали пять вдохновляющих историй, которые показывают, что спорт — это не только про красивое тело, но и возможность вернуть контакт с собой.
Регина Тодоренко — укрепить тело, чтобы поверить в себя
Для телеведущей Регины Тодоренко спорт стал не просто способом поддержать форму, но и важным шагом к принятию себя. С юности она борется со сколиозом, который не раз становился источником неуверенности и даже депрессии. Врачи говорили, что из-за особенностей позвоночника ей не удастся родить естественным путем. Но упорные тренировки помогли Регине не только укрепить здоровье, но и вернуть веру в свои силы.
В одном из постов в соцсетях, Тодоренко написала: «2024 год для меня стал годом тела, и мне удалось достаточно времени уделить своему физическому здоровью. Я все еще верю, что без операции можно поправить особенности моей спины. И открыв глаза чуть шире, чем раньше, увидела, что несметное количество женщин испытывают неуверенность в себе».
Ирина Горбачева — танцы и йога как терапия
Актриса Ирина Горбачева не раз откровенно говорила о сложном детстве — травмы тех лет долго не давали покоя и стали причиной тревожности. Ее высокий рост когда-то был причиной комплексов, а во взрослой жизни испытанием стали два болезненных развода.
Но сегодня Ирина говорит о себе как о человеке, который смог найти баланс. В этом ей помогли танцы и йога, а еще — путешествия, духовные практики и ретриты, на которых она собирает единомышленников и учится слышать себя. Один из танцевальных роликов в ее соцсетях она подписала просто, но пронзительно: «Танец для меня как ток, эфир, проникающий в тело и разговаривающий с твоей фантазией и телом. Часто танцуешь с собой?».
Ольга Бузова — спорт как способ начать новую жизнь
Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса, которая не скрывает, что спорт помогает ей держаться на плаву в самые непростые периоды жизни. С детства она была активной, но именно после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым фитнес стал для нее чем-то большим, чем просто тренировки.
В спортзале Ольга не только работала над телом: она буквально собирала себя заново. Лыжи, плавание, теннис, интенсивные тренировки — все это помогло вернуть веру в себя и победить внутреннюю тревогу. Сегодня в ее соцсетях все чаще появляются вдохновляющие посты, в которых она делится своим опытом и поддерживает других женщин: «Тренируйся для себя. Никто кроме тебя не сделает тебя счастливой. Сделай все сама».
Дима Билан — экстрим как выход из кризиса
За успехом и бешеным ритмом шоу-бизнеса часто прячется внутренняя пустота и депрессия, о которой звезды редко говорят вслух. Дима Билан — один из тех, кто не побоялся признаться: у него были сложные периоды, когда казалось, что депрессия берет верх, а единственный выход — это алкоголь.
Выйти из этого состояния помогли спорт и экстрим. Артист начал бегать, увлекся тренировками на выносливость, а еще начал искать острые ощущения: прыжки с парашютом, серфинг, флайбординг, походы в горы и катание на лыжах. Все это стало частью процесса восстановления и выхода из депрессии. Сегодня он говорит о себе как о человеке, который умеет слышать свои желания и не боится перемен.
Анна Седокова — тренировки как способ справиться с утратой
В 2022 году в жизни Анны Седоковой началась настоящая «черная полоса»: она пережила потерю бабушки, гибель любимого питомца и тяжелый конфликт с бывшим мужем. В этот период певица неоднократно признавалась, что столкнулась с депрессией: «Не хотела, чтобы меня кто-то видел такой слабой. Я задыхалась, плакала и ела. Еще готовила и опять ела».
Вернуться к себе Анне помогли близкие и спорт. Сейчас она активно занимается кикбоксингом, несколько раз в неделю бегает, регулярно посещает фитнес-зал и много времени проводит на танцевальных репетициях: физическая нагрузка стала для нее не только способом держать форму, но и лекарством от душевной боли.
Каждый из нас сталкивается с трудными периодами: даже те, кто с экранов кажется неуязвимым, сталкиваются с болью, потерями и неуверенностью. И многие находят спасение в самом простом — в движении. Спорт помог им справиться с болью, стать сильнее и вновь почувствовать опору в себе.
Автор: Елена Дьяченко.