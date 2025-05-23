Бузова, Билан, Седокова: как спорт спас звезд от депрессии

Но сегодня Ирина говорит о себе как о человеке, который смог найти баланс. В этом ей помогли танцы и йога, а еще — путешествия, духовные практики и ретриты, на которых она собирает единомышленников и учится слышать себя. Один из танцевальных роликов в ее соцсетях она подписала просто, но пронзительно: «Танец для меня как ток, эфир, проникающий в тело и разговаривающий с твоей фантазией и телом. Часто танцуешь с собой?».