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Когда лень, но хочется двигаться: как тренируются звезды без насилия над собой

Даже у Бейонсе бывают дни, когда не до спортзала. Звезды тоже ленятся — но находят мягкие форматы активности, которые работают без прессинга и самокритики.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Форму важно не только набрать, но и удержать — особенно в те моменты, когда сил нет совсем. И знаменитости это знают как никто. Вместо строгих тренировок и изнурительных забегов они выбирают легкое движение: прогулки, танцы под любимую музыку, растяжку прямо в кровати. Такой подход помогает сохранить рутину без давления и лишней вины.

Билли Айлиш: растяжка, танцы и прогулки с питбулем

Билли Айлиш
Билли Айлиш.Источник: Соцсети

Билли Айлиш не стремится к спортивному идеалу и не измеряет успех килограммами. Главное для нее — внутренний комфорт и забота о себе. «Сейчас я чувствую себя более здоровой и цельной», — говорит она.

Иногда Билли делает растяжку или включает музыку и танцует. Если совсем нет энергии — просто выходит на прогулку с любимым псом Шарком. Никакой дисциплины, только движение в своё удовольствие. Такой мягкий подход помогает ей оставаться в форме — и беречь ментальное здоровье.

Бейонсе: одна песня — одно упражнение

Бейонсе
Бейонсе.Источник: Соцсети

Бейонсе не из тех, кто пропускает тренировки, но даже у нее не всегда есть силы на полноценный спортзал. В такие дни она включает любимые треки и тренируется дома. Принцип простой: одна песня — одно упражнение.

Такое мини-занятие не требует особой подготовки, но все равно дает результат. Главное — выбирать музыку, которая заряжает. Тогда даже обычные приседания превращаются в удовольствие. И никакой прокрастинации.

Селена Гомес гуляет под музыку и «танцует» прямо в кровати

Селена Гомес
Селена Гомес.Источник: Соцсети

Селена Гомес не большая поклонница спорта. И хотя она регулярно посещает тренировки, они не доставляют ей удовольствия. «Я из тех людей, кто, побегав пять минут, решает, что этого достаточно», — как-то призналась актриса.

Кроме того, у Селены системная красная волчанка. И периодические обострения хронической болезни не добавляют ей спортивного энтузиазма. В моменты, когда нет сил на что-то другое, она берет наушники и отправляется на прогулку.

А если совсем ничего не хочется, Селена просто делает плавную разминку в кровати — такой незамысловатый танец лежа для хорошего настроения.

Келли Осборн выбирает веселье и пешие прогулки

Келли Осборн
Келли Осборн.Источник: Соцсети

Британская певица считает, что необязательно упахиваться в спортзале, чтобы оставаться в форме. Она предпочитает выбирать то, что доставляет ей удовольствие. И не так важно, что именно это будет: пешие прогулки или сплав на байдарках.

По словам Келли, если у нее нет настроя на спорт, она все равно найдет выход. «Я встречусь с друзьями и хорошенько потанцую, — смеется она. — Поверьте, это тоже работает».

Келли не раз открыто говорила о колебаниях веса — и каждый раз напоминала, что комфорт важнее цифр на весах. Она выглядит счастливой, когда делает то, что любит, и, похоже, именно это помогает ей оставаться в форме без жестких ограничений.

Джессика Альба «выключает» голову и просто танцует

Джессика Альба
Джессика Альба.Источник: Соцсети

Джессика не любит силовые тренировки. И считает их довольно обременительным занятием. Вместо этого актриса выбирает то, что помогает ей разгрузить голову. «Главная цель для меня — очистить мысли», — признается она.

И дело не в том, что спорт плох. Но иногда он не дает ей нужного результата. В такие моменты Альба без сожаления отказывается от походов в фитнес-зал. «Я лучше включу музыку и просто буду танцевать», — добавляет актриса.

Любое движение — это уже активность. Неважно, упражнения это под музыку, прогулка с собакой или танцы с друзьями. Этого может быть вполне достаточно, чтобы размяться и поднять себе настроение. А иногда бывает так, что больше ничего и не нужно.

Автор: Евгения Штегеран