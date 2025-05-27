Когда лень, но хочется двигаться: как тренируются звезды без насилия над собой

Форму важно не только набрать, но и удержать — особенно в те моменты, когда сил нет совсем. И знаменитости это знают как никто. Вместо строгих тренировок и изнурительных забегов они выбирают легкое движение: прогулки, танцы под любимую музыку, растяжку прямо в кровати. Такой подход помогает сохранить рутину без давления и лишней вины.
Билли Айлиш: растяжка, танцы и прогулки с питбулем
Билли Айлиш не стремится к спортивному идеалу и не измеряет успех килограммами. Главное для нее — внутренний комфорт и забота о себе. «Сейчас я чувствую себя более здоровой и цельной», — говорит она.
Иногда Билли делает растяжку или включает музыку и танцует. Если совсем нет энергии — просто выходит на прогулку с любимым псом Шарком. Никакой дисциплины, только движение в своё удовольствие. Такой мягкий подход помогает ей оставаться в форме — и беречь ментальное здоровье.
Бейонсе: одна песня — одно упражнение
Бейонсе не из тех, кто пропускает тренировки, но даже у нее не всегда есть силы на полноценный спортзал. В такие дни она включает любимые треки и тренируется дома. Принцип простой: одна песня — одно упражнение.
Такое мини-занятие не требует особой подготовки, но все равно дает результат. Главное — выбирать музыку, которая заряжает. Тогда даже обычные приседания превращаются в удовольствие. И никакой прокрастинации.
Селена Гомес гуляет под музыку и «танцует» прямо в кровати
Селена Гомес не большая поклонница спорта. И хотя она регулярно посещает тренировки, они не доставляют ей удовольствия. «Я из тех людей, кто, побегав пять минут, решает, что этого достаточно», — как-то призналась актриса.
Кроме того, у Селены системная красная волчанка. И периодические обострения хронической болезни не добавляют ей спортивного энтузиазма. В моменты, когда нет сил на что-то другое, она берет наушники и отправляется на прогулку.
А если совсем ничего не хочется, Селена просто делает плавную разминку в кровати — такой незамысловатый танец лежа для хорошего настроения.
Келли Осборн выбирает веселье и пешие прогулки
Британская певица считает, что необязательно упахиваться в спортзале, чтобы оставаться в форме. Она предпочитает выбирать то, что доставляет ей удовольствие. И не так важно, что именно это будет: пешие прогулки или сплав на байдарках.
По словам Келли, если у нее нет настроя на спорт, она все равно найдет выход. «Я встречусь с друзьями и хорошенько потанцую, — смеется она. — Поверьте, это тоже работает».
Келли не раз открыто говорила о колебаниях веса — и каждый раз напоминала, что комфорт важнее цифр на весах. Она выглядит счастливой, когда делает то, что любит, и, похоже, именно это помогает ей оставаться в форме без жестких ограничений.
Джессика Альба «выключает» голову и просто танцует
Джессика не любит силовые тренировки. И считает их довольно обременительным занятием. Вместо этого актриса выбирает то, что помогает ей разгрузить голову. «Главная цель для меня — очистить мысли», — признается она.
И дело не в том, что спорт плох. Но иногда он не дает ей нужного результата. В такие моменты Альба без сожаления отказывается от походов в фитнес-зал. «Я лучше включу музыку и просто буду танцевать», — добавляет актриса.
Любое движение — это уже активность. Неважно, упражнения это под музыку, прогулка с собакой или танцы с друзьями. Этого может быть вполне достаточно, чтобы размяться и поднять себе настроение. А иногда бывает так, что больше ничего и не нужно.
Автор: Евгения Штегеран