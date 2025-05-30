Джампинг: почему это не просто прыжки на батуте

Такие прыжки объединяют в себе энергичную аэробику, элементы силовой нагрузки и огромную дозу эндорфинов. Именно поэтому джампинг быстро набрал популярность в фитнес-студиях. Ниже разберем, что это за тренд, кому он приносит пользу, а кому стоит воздержаться, и приведем базовый пул упражнений.