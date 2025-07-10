Цигун: китайская гимнастика для здоровья и долголетия

Это больше, чем простая физическая активность: цигун — духовно-эзотерическая система, уходящая корнями в даосизм и буддизм. С помощью этой гимнастики можно не только укрепить мышцы и улучшить гибкость, но и справиться с эмоциональной нагрузкой, а также наладить сон. Разбираемся, в чем суть древней китайской методики, и даем пошаговое руководство для начинающих.