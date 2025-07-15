Что надеть в зал летом: 5 вещей, которые носят Дженнифер Лопес, Ким и Хейли Бибер

Одежда в спорте играет далеко не последнюю роль. От того, насколько вы уверенно себя чувствуете, зависит многое — в том числе и эффективность тренировок. Этим летом на рынке много не только стильных, но и функциональных вещей. Огромный выбор топов, шорт, кроссовок и оверсайз-одежды для законченного образа. Производители подумали обо всем: от комфортных и практичных материалов до модных моделей прямиком с подиумов и соцсетей звезд. Вдохновляйтесь разнообразием цветов, стилей и образами селебрити — и делайте ваше время в зале не только продуктивным, но и приятным!