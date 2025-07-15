Что надеть в зал летом: 5 вещей, которые носят Дженнифер Лопес, Ким и Хейли Бибер

Тренды на женскую спортивную одежду быстро меняются, но кое-что остается неизменным. Сочетание стиля и комфорта востребованы всегда. И фитнес-бренды не забывают об этом, однако виртуозно сочетают классику с инновациями. Собрали для вас подборку спортивных вещей, которые легко дадут вам почувствовать себя на высоте и не доставят неудобств.
Бесшовный топ или бра на широких бретелях — уверенность и поддержка
При выборе топа для тренировки лучше отказаться от вариантов с узкими бретелями, тугими резинками и жесткими чашками. Это красиво на фотографиях, но на практике не работает. Бретели впиваются в плечи, чашки и косточки ограничивают движения, а резинки давят.
Лучше остановиться на бесшовных бра с широкими бретелями, бандо или кроп-топах. Эти модели располагаются на стыке повседневного и спортивного стиля, отвечая всем требованиям активных женщин. Они удобны, обеспечивают поддержку при любом размере груди, не натирают и универсальны для любого возраста.
А еще их можно носить не только в зал, но и использовать в повседневных летних образах. Так, к примеру, делает Хейли Бибер: модель сочетает базовые топы с джинсами, шортами и даже классическими брюками.
Байкерские шорты — альтернатива леггинсам в жару
Байкерские шорты или велосипедки — настоящий летний маст-хэв. Они не только удобны для занятий спортом, но и незаменимы в повседневной носке. Такие шорты:
- защищают от натирания;
- дают компрессионный эффект: т. е. поддерживают мышцы и регулируют кровообращение;
- обеспечивают максимальную свободу движений.
А еще они ощутимо моделируют фигуру, красиво прорисовывая линию бедер и скрывая недостатки.
Преимуществом байкерских шорт пользуются многие знаменитости, особенно с выдающимися формами — в том числе женщины семейства Кардашьян. Теле-дивы появляются в них как на тренировках, так и умело сочетают велосипедки с домашней одеждой и даже вечерними образами.
Оверсайз-рубашка или футболка поверх топа — если некомфортно в обтягивающем
Многослойность за счет оверсайз-элементов — это не только стильно, но и практично. Далеко не всем удобно в обтягивающей одежде, плюс такой образ незаменим при тренировках на открытом воздухе. А если станет жарко — можно просто снять лишнее.
Кроме того, вещи свободного кроя отвечают основному требованию фитнес-одежды: обеспечивают абсолютную свободу движений. А еще оверсайз скрывает изъяны, подходит любому типу фигуры и сочетается практически со всем.
Многослойные образы из сезона в сезон появляются на подиумах, а тренд «elevated athleisure» стал постоянным спутником многих звезд. Элементы этого «возвышенного» спортивного стиля встречаются в образах сестер Хадид и других знаковых моделей. Они ловко сочетают многослойность с модными аксессуарами и дорогими деталями — как в зале, так и на улице.
Материалы с эффектом охлаждения и отводом влаги
В спорте важен не только тип и фасон одежды, но и то, из чего она сделана. И если в повседневной жизни популярны натуральные ткани, то фитнес диктует моду на инновационную синтетику.
Синтетические волокна отводят от кожи пот, пропускают воздух и устойчивы к износу, а также помогают регулировать температуру тела. Поэтому при выборе спортивной одежды на лето стоит обратить внимание на следующие материалы:
- микрофибра: легкий, быстро сохнет и прекрасно отводит влагу от кожи;
- креп-дайвинг: смесь волокон вискозы, полиэстера и эластана, сочетает все их плюсы;
- рип-стоп: также смесь синтетических материалов, но с армированной нитью — обладает компрессионными свойствами и высокой износостойкостью;
- тенсель: очень мягкий и тактильно приятный, воздухопроницаемый и отлично отводит пот.
Высокотехнологичные ткани постоянно появляются в коллекциях известных брендов. А также мелькают в спортивных луках звезд: к примеру, в образах известной модели Кендалл Дженнер.
Акцент на обувь — легкие кроссовки и правильный силуэт
Спортивный стиль начинается с обуви. Меняются тренды на одежду, ткани и силуэты, но кроссовки всегда остаются в моде. Классика и минимализм в нейтральных цветах, платформы и футуристические детали на яркой базе, ретро-дизайн — выбирайте на свой вкус.
Главное в кроссовках — ощущение комфорта: для удобства и уверенности в себе. А также особое внимание следует уделить функционалу: «дышащие» материалы, амортизация подошвы, анатомическая поддержка стопы
Если не знаете с чего начать настройку на спорт, начните с кроссовок. Правильная обувь может сильно изменить отношение к тренировкам — и замотивировать на регулярные занятия. К примеру, Джей Ло ходит в зал 5−7 раз в неделю — и никогда не появляется там без идеально-белых кроссовок. А Селена Гомес, которая выбирает пешие прогулки, имеет богатый выбор спортивной обуви на все случаи жизни.
Одежда в спорте играет далеко не последнюю роль. От того, насколько вы уверенно себя чувствуете, зависит многое — в том числе и эффективность тренировок. Этим летом на рынке много не только стильных, но и функциональных вещей. Огромный выбор топов, шорт, кроссовок и оверсайз-одежды для законченного образа. Производители подумали обо всем: от комфортных и практичных материалов до модных моделей прямиком с подиумов и соцсетей звезд. Вдохновляйтесь разнообразием цветов, стилей и образами селебрити — и делайте ваше время в зале не только продуктивным, но и приятным!