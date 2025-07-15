Как улучшить осанку за 7 дней: пошаговый план без зала и инвентаря

Осанка — это не просто внешний вид, а отражение здоровья и самочувствия всего тела. Часто из-за долгого сидения за компьютером или смартфоном спина начинает уставать, появляются зажимы, а мышцы теряют тонус. Но исправить это можно без сложных тренировок и походов в спортзал. В статье мы расскажем, как за 7 дней с помощью простых домашних упражнений постепенно расправить спину и почувствовать легкость в теле.