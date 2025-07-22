5 хитростей от Бейонсе: как она маскирует объем и приковывает взгляды поклонников

У Бейонсе выдающиеся формы в ее 43 года — это факт. И эти формы не могут не привлекать внимание общественности: как в положительном ключе, так и в отрицательном. Да и сама певица постоянно подливает масла в огонь откровенными фотографиями и облегающими нарядами. Сегодня разбираемся в этой «фигурной» истории: ищем корень громких обсуждений и учимся у поп-дивы уверенности в себе.
Как она маскирует объем — даже на сцене
Бейонсе прекрасно умеет скрывать недостатки фигуры и подчеркивать достоинства. В сети работают правильные ракурсы и фотокоррекция, а на сцене — различные элементы костюмов. Многослойность, летящие ткани, корсеты и оверсайз-пиджаки выручают певицу даже под вспышками фотокамер. Кроме того, поп-дива носит корректирующее белье, сочетая его с облегающими нарядами.
Обувь на каблуках — еще один прием коррекции фигуры. Бейонсе невысокого роста, поэтому часто носит каблуки: и на сцене, и в жизни. Так она кажется выше, а ее ноги визуально длиннее.
Наконец, на руку Бейонсе работает ее богатая шевелюра и обилие аксессуаров. Объемные прически отвлекают внимание от широких бедер. По тому же принципу работают и крупные аксессуары. Такие детали уравновешивают образ.
Как она остается уверенной — даже под хейтом
Бейонсе называет себя женщиной с мягкими формами и не видит в этом ничего плохого. Тем не менее ее тело всегда в центре внимания. В интернете тщательно отслеживают любые изменения в фигуре певицы. Ей достается то за излишнюю пышность, то за попытки ее скрыть. Не обошлось и без подозрений в пластике: звезде приписывали увеличение груди, подтяжку живота
Но Бейонсе попросту игнорирует критику. «Мне все равно, кто и что говорит по поводу моей внешности, главное — что думаю я сама», — сказала она в одном из интервью. Конечно, к такой позиции певица пришла не сразу. Долгие годы она сидела на диетах, закрывалась от внешнего мира и переживала нервные срывы. Но теперь у нее здоровые отношения с собой: она правильно питается, посещает спортзал 5 раз в неделю и не ищет в себе изъянов.
Поп-дива излучает силу и уверенность в себе. Об этом говорят и облегающие костюмы в богемном стиле, и гордая осанка, и решительный взгляд. В ней нет ни капли стеснения — лишь четкое понимание своих плюсов и минусов, а еще талантливая самопрезентация.
Что из ее подходов можно забрать себе
В обществе бытуют довольно суровые и нереалистичные стандарты красоты. И, надо признать, настоящие женские тела крайне редко им соответствуют. А тело Бейонсе вообще далеко от этих 90−60−90, но ее это не печалит. Своими смелыми нарядами и открытыми позами певица дает понять: она хороша такой, какая есть. Пример Бейонсе показывает: нельзя нравиться всем, но можно нравиться себе.
Не нужно быть звездой мировой величины, чтобы выйти из гонки за идеалом. Достаточно правильно расставить приоритеты. Здоровый процент спорта, сбалансированный рацион и забота о ментальном состоянии — вот что на самом деле нужно каждой женщине. Бейонсе знает это, и у нее нет долгов перед собой. Поэтому она выходит на сцену так, как стоит идти по жизни: в любимом наряде и с расправленными плечами.
Бейонсе могут обсуждать бесконечно: изменения в фигуре, ее отношение к себе