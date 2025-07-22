5 хитростей от Бейонсе: как она маскирует объем и приковывает взгляды поклонников

Но Бейонсе попросту игнорирует критику. «Мне все равно, кто и что говорит по поводу моей внешности, главное — что думаю я сама», — сказала она в одном из интервью. Конечно, к такой позиции певица пришла не сразу. Долгие годы она сидела на диетах, закрывалась от внешнего мира и переживала нервные срывы. Но теперь у нее здоровые отношения с собой: она правильно питается, посещает спортзал 5 раз в неделю и не ищет в себе изъянов.