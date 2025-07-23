5 признаков прогресса в спорте, которые видят тренеры — но не новички

Прогресс в спорте — это не всегда то, что видно с первого взгляда. Кубики на животе и стройная талия — это следствие, а не цель. Настоящий рост — это когда вы чувствуете свое тело, умеете слушать его, продолжаете заниматься даже в трудные дни и не зависите от чужого мнения. Эти внутренние изменения формируют не только хорошего спортсмена, но и сильного человека. Тренеры видят ваш рост именно в этом. И если вы замечаете такие моменты у себя — значит, вы на правильном пути.