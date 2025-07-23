Спортсменки пьют воду на ночь — и не отекают: вот 3 простых правила

Знакомая ситуация: утром лицо выглядит отекшим, и даже любимые патчи и гидрогелевая маска из холодильника не сильно спасают ситуацию. Кажется, что вечером вообще нельзя пить ни капли воды. Но на самом деле на ночь можно выпить и чай, и воду: главное — делать это с умом, как спортсменки. Рассказываем, что они делают, чтобы не отекать по утрам.
Симона Байлз: вода по расписанию и легкий ужин
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пьет много воды и особенно во время утренней тренировки. При этом и в течение дня, и вечером она тоже может выпить воду, а наутро проснуться без опухших глаз. Ее секрет — не в количестве выпитой воды, а в режиме.
В течение дня она пьет воду небольшими порциями, а вечером просто продолжает привычный режим. Но есть нюанс: за два часа до сна Симона избегает соленой, острой и тяжелой еды. Соль задерживает жидкость, а легкий ужин (например, запеченная рыба с овощами) помогает почкам работать без перегрузок. И да, если гимнастка пьет воду на ночь, то ровно столько, чтобы утолить жажду.
Поэтому отеки появляются не из-за воды, а из-за того, что вы съели на ужин. Если вечером налечь на чипсы или бургер, даже полстакана воды может вызвать отечность. Но если ужин правильный — проблем не будет.
Эшли Барти: движение вечером и никаких отеков
Австралийская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Эшли Барти тоже не верит в миф, что на ночь нельзя пить. Спортсменка даже поздним вечером может позволить себе чашку травяного чая или стакан воды, но с одним условием: после ужина она не сидит на диване. Каждый вечер Эшли играет с собакой в мяч на улице минимум 30 минут. Вечерняя активность, например, прогулка или легкая растяжка, помогает улучшить циркуляцию крови и лимфы, снять усталость и предотвратить отеки.
А еще теннисистка не ест сладкое на ночь: Эшли уверена, что не вода, а именно сахар провоцирует отеки. И если она позволяет себе десерты, то только в первой половине дня.
Виктория Синицина: никаких сладких напитков
Виктория Синицина — призер Олимпийских игр в танцах на льду — тоже знает, что сладкое на ночь провоцирует отеки. Поэтому она давно отказалась от соков и газировки, так как считает их слишком сладкими. Синицина предпочитает пить простую воду или минералку с газом.
Сладкие напитки содержат большое количество глюкозы, которая задерживает жидкость в организме: один миллиграмм глюкозы «застаивает» минимум 3−4 грамма воды.
Спортсменки знают: отеки возникают не из-за воды, а из-за того, что мы делаем (или не делаем) помимо нее. Если пить равномерно в течение дня, не налегать вечером на соленое и сладкое, а после ужина не сидеть на диване, тело просто не успеет накопить лишнее. И наутро лицо будет свежим и отдохнувшим.