Спортсменки пьют воду на ночь — и не отекают: вот 3 простых правила

Австралийская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Эшли Барти тоже не верит в миф, что на ночь нельзя пить. Спортсменка даже поздним вечером может позволить себе чашку травяного чая или стакан воды, но с одним условием: после ужина она не сидит на диване. Каждый вечер Эшли играет с собакой в мяч на улице минимум 30 минут. Вечерняя активность, например, прогулка или легкая растяжка, помогает улучшить циркуляцию крови и лимфы, снять усталость и предотвратить отеки.