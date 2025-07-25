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Почему живот становится больше после тренировки — и что с этим делать

Разбираемся, что происходит во время тренировки и как сделать живот снова плоским за 5 минут.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Девушка в спортивном костюме смотрит на большой живот
Если живот стал визуально больше после тренировки, не спешите расстраиваться.Источник: Freepik

Вы закончили интенсивную тренировку, подошли к зеркалу — и вместо плоского живота видите выпуклый силуэт. В такие моменты вы начинаете винить себя за вчерашнюю котлету и кажется, что все усилия напрасны. Но не спешите бросать спорт. Этот парадокс знаком даже фитнес-моделям и спортсменам, а причины кроются в физиологии, а не в ваших ошибках. Рассказываем, почему так происходит и как вернуть телу легкость.

Мышцы в тонусе: почему живот становится округлым

Девушка выполняет скручивания, приводя мышцы в тонус
Во время интенсивной тренировки мышцы утолщаются и живот кажется больше.Источник: Freepik

Представьте, как напрягается бицепс при подъеме гантели — он становится выпуклым и твердым. То же самое происходит с мышцами живота во время планки, скручиваний или приседаний. Мышцы при нагрузке утолщаются, чтобы стабилизировать корпус. Они не только работают, но и наполняются кровью — это называется «пампинг». Мышцы временно увеличиваются в объеме, как надутый шарик, и живот кажется более округлым.

Это нормально: через пару часов после тренировки все вернется в норму. А чтобы сократить этот эффект, попробуйте завершить тренировку растяжкой и расслабляющими упражнениями для брюшного пресса. К тому же растяжка повышает эффективность проделанной тренировки и ускоряет восстановление.

Перекус перед залом: как еда влияет на объем живота

Девушка перекусывает салатом перед тренировкой
Перед тренировкой лучше есть что-то легкое.Источник: Freepik.com/CC0

Другая причина увеличения объема живота после тренировки — питание незадолго до занятия. Допустим, вы перекусили за полчаса до тренировки овсянкой с изюмом или съели спортивный батончик. Все это — быстрые углеводы, которые дают энергию, но могут сыграть злую шутку. В процессе пищеварения выделяются газы, а соль (если она была в перекусе) задерживает воду. Результат — легкое вздутие, из-за которого живот выглядит больше.

То же самое происходит, если выпить газировку во время тренировки или жевать жвачку. Пузырьки воздуха попадают в желудок, и он раздувается, как воздушный шар. Решение простое: за 1,5−2 часа до тренировки ешьте легкую пищу (например, творог с ягодами или овощной салат), а воду пейте без газа и маленькими глотками.

Ошибки в дыхании: что делает живот визуально больше

Девушка дышит правильно во время упражнений на гребном тренажере
Во время упражнений важно правильно дышать.Источник: Freepik

Попробуйте прямо сейчас сделать глубокий вдох. Если при этом поднялись только плечи, а живот остался плоским — вы дышите неправильно. Многие во время тренировки задерживают дыхание в определенные моменты упражнений или дышат поверхностно, из-за чего диафрагма (мышца под легкими) не работает как надо. Воздух «застревает» в верхней части груди, а живот «зажимается» и выпячивается вперед.

Чтобы этого избежать, научитесь дышать животом. Лягте на пол, положите руку на пупок и медленно вдыхайте через нос, надувая живот, как шар. На выдохе через рот «сдувайте» его. Повторяйте 5 минут в день — и через неделю заметите, что даже после 100 приседаний живот не превращается в «мячик».

Если живот после тренировки кажется больше, чем до нее — не стоит паниковать. В 90% случаев это временный эффект, который исчезает за пару часов. И даже если живот иногда «надувается» после зала — это не признак неудачи. Скорее, наоборот: значит, вы хорошо поработали.