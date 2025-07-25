Почему живот становится больше после тренировки — и что с этим делать

Вы закончили интенсивную тренировку, подошли к зеркалу — и вместо плоского живота видите выпуклый силуэт. В такие моменты вы начинаете винить себя за вчерашнюю котлету и кажется, что все усилия напрасны. Но не спешите бросать спорт. Этот парадокс знаком даже фитнес-моделям и спортсменам, а причины кроются в физиологии, а не в ваших ошибках. Рассказываем, почему так происходит и как вернуть телу легкость.