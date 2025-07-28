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Что дает бег с весом: это быстрый способ похудеть или прямой путь к травме

Многие хватают гантели и бегут, думая, что сжигают жир в два раза быстрее. Но за эффектностью такой сложной тренировки часто скрываются ошибки, после которых бегать уже не получится.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Девушка занимается бегом
Разбираемся в принципах и рисках бега с утяжелениями.Источник: Freepik

Бег с дополнительный весом — нехитрый способ сбалансировать силовую и кардионагрузку. Кроме того, такой подход вносит разнообразие в ежедневные тренировки и усложняет их. Однако это достаточно сомнительное и далеко не универсальное решение. Разбираем особенности такого подхода — а также его плюсы и минусы.

Почему спортсмены добавляют вес — и как он работает на мышцы

Девушка-спортсменка бежит с весом
Веса оказывают дополнительную нагрузку на мышцы во время бега.Источник: Freepik

Вес, очевидно, усложняет задачу. Если вам когда-нибудь приходилось бежать с сумкой за автобусом, то вы понимаете, о чем речь. Тело вынуждено переносить в пространстве больший вес, а значит, работает в усиленном режиме. Растет пульс, повышается интенсивность тренировки — и калории «горят» активнее.

Вместе с тем, утяжелители или гантели — это инвентарь для силовых упражнений. Он буквально придуман для того, чтобы увеличивать нагрузку на мышцы и, соответственно, укреплять их. В данном случае идет упор на верхнюю часть тела и, в частности, на руки. Но и ноги не остаются не у дел — им тоже приходится включаться на 100%.

По данным Американской кардиологической ассоциации, в этом действительно есть смысл. Бег с утяжелителями требует больших энергозатрат и вовлеченности всего тела. Кроме того, такая тренировка позволяет сэкономить время, объединив разные виды нагрузки.

Что меняется в теле при регулярной практике

Девушка готовится к бегу с дополнительным весом
Бег с отягощением развивает выносливость и помогает худеть.Источник: Freepik

Бег с отягощением на постоянной основе работает как эффективный жиросжигатель. Если сравнивать с обычным бегом, то процесс идет ощутимо быстрее. Поэтому его так любят те, кому нужно срочно скинуть несколько лишних килограммов.

Больше того, это спасительный круг для тех, кого настигло плато — неважно, уровень натренированности это или отметка на весах. Если вы застыли в одной точке и развития нет, то бег с утяжелителями может сработать.

А еще такой подход прекрасно развивает выносливость. Ведь бег с весом прокачивает не только сердечно-сосудистую систему, но и мышцы ног, ягодиц, рук и кора. Наконец, появляется самый настоящий мышечный рельеф — как раз благодаря сочетанию кардио с силовыми.

Но важно не забывать о рисках. Неверное распределение нагрузки, неправильная техника, слишком большой вес и т. д. — все это может привести к травмам. Недостаточно просто взять гантели и побежать, важно учитывать все нюансы и возможные последствия.

Кому подходит бег с весом — а кому лучше не стоит

Мужчина готовится к бегу с весом
Бег с дополнительным весом травмоопасен и подходит не всем.Источник: Freepik

Сразу оговоримся, что бег с отягощением — очень специфичный вид нагрузки. Многие профессиональные тренеры говорят ему однозначное «нет». Другие же допускают бег с утяжелителями в исключительных случаях.

Итак, кому же бег с весом все-таки подходит:

  • тем, кому нужно срочно похудеть — но тут важно сбавить скорость до минимума и соблюдать технику;
  • профи, которым нужно подготовиться к забегу в сложных условиях;
  • спринтерам, которым нужно совершить забег на короткую дистанцию;
  • опытным бегунам, которые хотят уложить час тренировки в 15 минут — крайне редко и аккуратно.

Всем остальным, особенно начинающим бегунам, такой вариант бега противопоказан. Но даже если вы из категории тех, кому можно — обязательно заранее проконсультируйтесь со специалистом.

Даже обычный бег не так прост, как кажется. А «тяжелый» бег непрост вдвойне. Да, его можно использовать как экспресс-метод, но далеко не всем и только в качестве исключения. Если хотите усложнить бег на постоянной основе — лучше сделайте ставку на скорость, время или движение по неровной местности. А вес оставьте для тренажерного зала.