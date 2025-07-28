Что дает бег с весом: это быстрый способ похудеть или прямой путь к травме

Вместе с тем, утяжелители или гантели — это инвентарь для силовых упражнений. Он буквально придуман для того, чтобы увеличивать нагрузку на мышцы и, соответственно, укреплять их. В данном случае идет упор на верхнюю часть тела и, в частности, на руки. Но и ноги не остаются не у дел — им тоже приходится включаться на 100%.