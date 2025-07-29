Фигура Ким Кардашьян после родов: что она ела, делала и скрывала

У Ким Кардашьян четверо детей, но лишь двоих она выносила сама. Беременности дались ей тяжело — как физически, так и эмоционально. Настолько, что после вторых родов Ким решила больше не рисковать и обратилась к суррогатному материнству. Рассказываем, как звезда восстанавливалась после первых двух беременностей — с помощью спорта, ухода и питания.
Какие изменения произошли после родов
Во время каждой из беременностей Ким набирала около 30 килограмм веса. Она рассказывала, что основной удар всегда приходился на ее бедра и живот. Кардашьян так мучительно комплексовала по этому поводу, что не позволяла отцу детей Канье Уэсту смотреть на нее без одежды и заглядывать в примерочную. При этом мужчина вел себя достойно, постоянно поддерживал жену и восхищался ее телом:
«Я бодрилась, когда Канье говорил мне: “Детка, ты прекрасно выглядишь”. Потому что знала: он мне не врет. Но я также знала: он видит разницу между той, какой я была до рождения сына, и той, какой я стала», — говорила теледива.
Молодая мама вспоминала: после рождения сына ее фигура стала просто бесформенной и в какой-то момент ей показалось, что обратного пути нет. Но Ким все-таки взяла дело в свои руки и начала действовать.
Что ела Ким Кардашьян после родов
Звезда не стала искать волшебной таблетки: она начала с питания. Как рассказывала диетолог Ким, Киоллет Хаймовитч, они выбрали диету Аткинса. При таком рационе ограничиваются углеводы, а упор делается на белок.
В «черный список» продуктов вошли сахар, мучное, белый рис и сладости. В то же время в каждый прием пищи молодой мамочке было рекомендовано добавить яйца, курицу, рыбу или красное мясо. И, конечно, Кардашьян было строго запрещено голодать, рацион на 1800 калорий бы рассчитан с учетом того, что она кормила малыша грудью.
Какой спорт помог ей вернуться в форму
Светская львица рассказывала, что боялась идти в зал: она была совсем не готова показываться на публике и столкнуться с хейтом. Поэтому Ким начала тренировки в необычном месте — в гараже у своей мамы.
«У меня была дочь в коляске, я сажала ее туда, а сама просто тренировалась в гараже и пыталась делать все, что могла, пока не похудела», — делилась звезда в подкасте We Are Supported By.
После вторых родов Кардашьян была более уверена в себе — инсайдеры сообщали, что она готова работать на тренажерах, не жалея себя. Звезда делилась тем, что ее тренировка включает в себя пробежку в четыре мили (более 6 километров), серию планок, отжиманий и приседаний, а еще — 1000 прыжков со скакалкой.
Какой уход за телом она использовала
После рождения второго сына за три месяца работы на весах Кардашьян было уже минус 19 килограмм. Но беременность чревата не только лишним весом: Ким столкнулась с растяжками на груди и обвисшей кожей в области живота. Она откровенно призналась, что прибегла к помощи пластического хирурга, сделав ультразвуковую подтяжку и несколько лазерных процедур.
«Все, у кого есть дети, знают, что одна из самых проблемных зон после родов — это живот. Ультразвуковая подтяжка отлично помогла мне привести его в форму», — рассказала Ким.
Как она показывала изменения публике
Ким рассказывала, что во время первой беременности СМИ буквально растоптали ее самооценку. Например, теледиву постоянно сравнивали Кейт Миддлтон, которая как раз ждала появления на свет принца Джорджа. Кардашьян вспоминает, что на фоне супруги принца Уэльского чувствовала себя настоящим китом.
Трансформацию своего тела после рождения сына Сейнта Ким показывала постепенно: сначала она часто выкладывала снимки в «стройнящем» total-black и обходилась селфи, но вскоре уже блистала мини и декольте. А спустя полгода после родов и вовсе опубликовала снимок без одежды: пост набрал 1,6 миллиона лайков и сотни тысяч комментариев.
Третьего и четвертого ребенка для Ким выносила и родила суррогатная мать: звезда говорит, что сделала бы это сама, если бы могла. По ее словам, дело тут не только в изгибах фигуры, а в состоянии здоровья.