Фигура Ким Кардашьян после родов: что она ела, делала и скрывала

Во время каждой из беременностей Ким набирала около 30 килограмм веса. Она рассказывала, что основной удар всегда приходился на ее бедра и живот. Кардашьян так мучительно комплексовала по этому поводу, что не позволяла отцу детей Канье Уэсту смотреть на нее без одежды и заглядывать в примерочную. При этом мужчина вел себя достойно, постоянно поддерживал жену и восхищался ее телом: