В спортзал как на казнь: 5 признаков токсичного тренера

На первый взгляд тренер может казаться профессионалом: строгий, дисциплинированный, с внушительным телосложением и кучей сертификатов. Но за этой идеальной картинкой может скрываться человек, который использует в своей работе страх, давление и манипуляции. И чем дольше вы терпите такое отношение, тем сильнее страдает ваше физическое и психическое состояние. Спорт должен приносить радость, а не превращаться в пытку. Важно вовремя распознать тревожные сигналы и не бояться сделать шаг в сторону. Ниже — пять главных признаков, по которым можно определить, что перед вами токсичный тренер.
Он постоянно вас критикует
Если тренер не воспринимает ваши ошибки как часть обучения, постоянно критикует вас, насмехается, не дает конструктивных советов, это первый сигнал токсичности.
Постоянное давление и унижение снижают мотивацию и делают каждое занятие стрессом, а не стимулом для роста. Настоящий тренер всегда поддержит и поможет исправить недочеты, а не разрушает самооценку.
У него нет уважения к вашим личным границам
Профессионализм тренера проявляется и в уважении к вашему комфорту и времени. Если он часто опаздывает, игнорирует ваши просьбы и потребности, или дает чрезмерные нагрузки без учета состояния вашего здоровья, это тревожный знак.
Запомните, что занятия спортом должны приносить вам удовольствие и пользу, а не вызывать чувство выгорания, опустошения или раздражения.
Включает манипуляции и оказывает на вас давление
Он может угрожать потерей внимания или поддержки, если вы не следуете его указаниям. Токсичный тренер способен использовать страх, вину или манипуляции для контроля над вами.
Такая тактика мешает развиваться самостоятельно и строить доверительные отношения. В здоровых отношениях с тренером вы всегда должны чувствовать поддержку и уважение.
Он делает вас зависимым от его одобрения
Токсичный тренер постепенно формирует у вас ощущение, что без него вы ничего не добьетесь. Он намекает, что только он знает, как правильно, что другие подходы — для слабаков, а любые сомнения в его методах — признак лени.
Он становится единственным источником вашей мотивации, и вы начинаете бояться тренироваться без него. Это опасная зависимость. Профессионал, напротив, учит вас думать самостоятельно, слушать свое тело и строить уверенность изнутри, а не искать одобрения в каждом движении.
Он ставит свои цели выше ваших
Токсичный тренер часто видит в вас не клиента, а инструмент для достижения своих амбициозных целей. Ему важно, чтобы вы выглядели, как он хочет, достигли результата, который нужен ему, а не вам.
Если он настаивает на жестких диетах, экстремальных нагрузках или соревнованиях, хотя вы об этом не просили, это тревожный звоночек. Здоровье, цели, ритм — все должно строиться вокруг вас. Если тренер говорит: «Ты должен», «Без боли нет роста», «У меня все худеют за месяц», — он видит в вас свой очередной проект, а не человека. А это уже не коучинг, это контроль.
Что делать, если вы узнали своего тренера
Первое — признать, что ситуация нездоровая. Не обманывайте себя фразами вроде «ну он просто строгий» или «все тренеры такие». Нет, не все.
Второе — начать дистанцироваться. Сократите количество тренировок, попробуйте заняться самостоятельно или найдите другого специалиста. Не бойтесь уйти. Ваше здоровье, настроение и самооценка важнее любых абонементов. Третье — доверяйте своей интуиции. Если после каждой тренировки вы чувствуете раздражение, тревогу или подавленность — это не норма. Спорт должен заряжать, а не высасывать из вас последнее.
Тренировки — это про развитие, а не про страдания. Хороший тренер — тот, кто помогает вам идти к результатам, становиться сильнее и увереннее, при этом не разрушая вас изнутри. Если вы замечаете хотя бы один из этих красных флагов — не ждите, пока станет хуже. Прислушайтесь к себе, сделайте шаг в сторону от токсичных отношений и найдите тренера, который действительно будет на вашей стороне.