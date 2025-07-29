В спортзал как на казнь: 5 признаков токсичного тренера

На первый взгляд тренер может казаться профессионалом: строгий, дисциплинированный, с внушительным телосложением и кучей сертификатов. Но за этой идеальной картинкой может скрываться человек, который использует в своей работе страх, давление и манипуляции. И чем дольше вы терпите такое отношение, тем сильнее страдает ваше физическое и психическое состояние. Спорт должен приносить радость, а не превращаться в пытку. Важно вовремя распознать тревожные сигналы и не бояться сделать шаг в сторону. Ниже — пять главных признаков, по которым можно определить, что перед вами токсичный тренер.